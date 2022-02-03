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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52794 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Під Києвом зіткнулися маршрутка та вантажівка, є постраждалі

Під Києвом зіткнулися маршрутка та вантажівка, є постраждалі

Київ • УНН

 • 14601 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. На трасі Київ – Ковель сталася ДТП за участі маршрутки та вантажівки. Про це повідомили в патрульній поліції Київської області, передає УНН.

Цитата

"На 21 км автодороги Київ — Ковель близько 14-ї години трапилась ДТП за участю маршрутного транспортного засобу "РУТА" та вантажівки Volvo. Є потерпілі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, водій мікроавтобуса не врахував дорожньої ситуації і не дотримався безпечного інтервалу, через що зіткнувся з вантажівкою.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

Також поліцейські попередили про можливе ускладнення руху в напрямку Києва.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського, загинуло двоє людей.

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