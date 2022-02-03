Під Києвом зіткнулися маршрутка та вантажівка, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На трасі Київ – Ковель сталася ДТП за участі маршрутки та вантажівки. Про це повідомили в патрульній поліції Київської області, передає УНН.
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"На 21 км автодороги Київ — Ковель близько 14-ї години трапилась ДТП за участю маршрутного транспортного засобу "РУТА" та вантажівки Volvo. Є потерпілі", - йдеться в повідомленні.
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За попередніми даними, водій мікроавтобуса не врахував дорожньої ситуації і не дотримався безпечного інтервалу, через що зіткнувся з вантажівкою.
Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.
Також поліцейські попередили про можливе ускладнення руху в напрямку Києва.
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