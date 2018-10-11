Под Киевом вандалы устроили погром электрички
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Вандалы разгромили вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев. Об этом сообщил медиацентр “Магистраль” ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“В среду, 10 октября, в 22:50 на перегоне Фастов-Мотовиловка в Киевской области группа неизвестных лиц фактически разрушила вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев. Вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона”, - говорится в сообщении.
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Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию. Однако, это обращение представителями правоохранительных органов по горячим следам было оставлено без реагирования. Правоохранители приехали по неоднократным вызовам на станцию Фастов только утром 11 октября. В “Укрзализныце” вызвало осуждение позднее реагирование правоохранителей на событие.
“Вместе с тем, выполняя свои обязательства по перевозкам, утром 11 октября железнодорожники были вынуждены отправить поезд по маршруту, закрыв разрушенный хулиганами вагон, поскольку отремонтировать его можно только в условиях депо. Таким образом от агрессивных действий вандалов пострадали, как железная дорога, так и пассажиры”, - отметили в пресс-службе.
По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривен.
По последним данным, за 8 месяцев “Укрзализныця” потратила 1 миллион гривен на восстановление пригородных поездов, пострадавших от актов вандализма.
Напомним, утром 31 июля большинство пассажиров пригородного поезда опоздали на работу: хулиганы остановили движение и разрисовали вагоны. По данному факту полиция Киева открыла уголовное производство .