Під Києвом вандали влаштували погром електрички

“У середу, 10 жовтня, о 22:50 на перегоні Фастів-Мотовилівка у Київській області група невідомих осіб фактично зруйнувала вагон приміського електропоїзда № 6036 Фастів-Київ. Вандали розбили всі вікна, повиривали дивани для сидіння, розбили скло автоматичних дверей, пошкодили внутрішнє обладнання салону вагона”, — йдеться у повідомленні.

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Помічник машиніста помітив зловмисників та одразу повідомив у поліцію. Однак, це звернення представниками правоохоронних органів по гарячих слідах було залишено без реагування. Правоохоронці приїхали за неодноразовими викликами на станцію Фастів лише вранці 11 жовтня. В “Укрзалізниці” викликало осуд пізнє реагування правоохоронців на подію.

“Водночас, виконуючи свої зобов’язання з перевезень, вранці 11 жовтня залізничники були змушені відправити поїзд за маршрутом, закривши зруйнований хуліганами вагон, оскільки відремонтувати його можна лише в умовах депо. Таким чином від агресивних дій вандалів потерпіли, як залізниця, так і пасажири”, — зазначили у прес-службі.

За попередніми оцінками, завдано збитків на 200 тисяч гривень.

За останніми даними, за 8 місяців “Укрзалізниця” витратила 1 мільйон гривень на відновлення приміських поїздів, що постраждали від актів вандалізму.

Нагадаємо, вранці 31 липня більшість пасажирів приміського поїзда запізнились на роботу: хулігани зупинили рух і розмалювали вагони. За даним фактом поліція Києва відкрила кримінальне провадження.