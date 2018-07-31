Через зупинку зловмисниками столичної електрички відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Вчора ввечері на території Подільського району група молодиків зупинила та розмалювала міський електропоїзд, при цьому кидала каміння, у результаті чого постраждав один пасажир. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи розмальовують вагони міської електрички.
“Працівники поліції, які прибули на виклик, з’ясували: молодики із закритими обличчями зупинили потяг між станцією „Сирець“ і „Вишгородська“. Потім правопорушники розмалювали вагони, а коли вийшов машиніст — почали кидати каміння. У результаті інциденту постраждав 21-річний пасажир, якого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню”, — повідомили у поліції
За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці вивчають відео в мережі Інтернет та з камер спостереження, спілкуються зі свідками події, аби встановити причетних до вчинення правопорушення осіб та притягнути їх до кримінальної відповідальності. За скоєння такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі. У ході слідства буде встановлена сума завданих збитків.
Як повідомляв УНН, напередодні ввечері група молодих людей у Києві зупинила міську електричку і розмалювала її.