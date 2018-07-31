Из-за остановки злоумышленниками столичной электрички открыто производство

Как сообщили правоохранители, в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица разрисовывают вагоны городской электрички.

"Работники полиции, прибывшие на вызов, выяснили: молодые с закрытыми лицами остановили поезд между станцией "Сырец" и "Вышгородская". Затем правонарушители разрисовали вагоны, а когда вышел машинист - начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу", - сообщили в полиции

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изучают видео в сети Интернет и с камер наблюдения, общаются со свидетелями происшествия, чтобы установить причастных к совершению правонарушения лиц и привлечь их к уголовной ответственности. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена ​​сумма нанесенного ущерба.

Как сообщал УНН, накануне вечером группа молодых людей в Киеве остановила городскую электричку и разрисовала ее.