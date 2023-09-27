Под Киевом ученица распылила слезоточивый газ в школе: пострадали 5 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Софиевский Борщаговке, под Киевом, ученица распылила слезоточивый газ в школе — пострадало 5 детей, правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Как предварительно установили правоохранители, 14-летний ученик принес в школу спецсредство. Во время перерыва, 13-летняя девушка применила его в коридоре. Сейчас к медикам за помощью обратилось 5 детей в возрасте 11-12 лет.
Предварительный диагноз: раздражающее действие слезоточивого газа. Всем оказали помощь и передали родным. А в отношении родителей несовершеннолетних нарушителей правоохранители составили протоколы.
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