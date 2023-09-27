Під Києвом учениця розпилила сльозогінний газ у школі: постраждало 5 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Софіївський Борщагівці, під Києвом, учениця розпилила сльозогінний газ у школі — постраждало 5 дітей, правоохоронці розслідують обставини події, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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Як попередньо встановили правоохоронці, 14-річний учень приніс до школи спецзасіб. Під час перерви, 13-річна дівчина застосувала його в коридорі. Наразі до медиків за допомогою звернулося 5 дітей віком 11-12 років.
Попередній діагноз: подразнююча дія сльозогінного газу. Усім надали допомогу та передали рідним. А щодо батьків неповнолітніх порушників правоохоронці склали протоколи.
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