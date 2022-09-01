Под Киевом горят торфяники: киевлян просят закрывать окна

Цитата

"В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Возгорание торфа произошли в Бучанском и Вышгородском районах", - отметили в КГГА в Telegram.

Детали

Тем временем ГУ ГСЧС в Киевской области призвало граждан сохранять спокойствие. "Ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируема! Нет причин для паники, ведь сейчас это сезонное явление! В случае обнаружения очагов возгорания звоните в Службу спасения 101!" - отметили в управлении ГСЧС в Telegram.

По данным ГСЧС Киевской области, по состоянию на 12:00 продолжается ликвидация торфяных пожаров:



Вышгородский район, село Сосновка, площадь горения 2,75 га.



Бучанский район, село Михайловская-Рубежовка, площадь горения 0,02 га.



село Стоянка, пойма реки Ирпень, площадь горения 0,7 га.



село Здвижовка, пойма реки Здвиж, площадь горения 0,2 га, отдельными очагами.



село Шибеное, пойма реки Здвиж, площадь горения 0,3 га, отдельными очагами.



Дополнение

Ранее в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа.