Под Киевом горят торфяники: киевлян просят закрывать окна
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Под Киевом продолжается ликвидация возгораний торфяников. ГСЧС Киевской области отмечает, что явление сезонное и волноваться нет причин. Между тем, КГГА призывает жителей столицы ограничить пребывание на улице и закрывать окна, пишет УНН.
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"В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Возгорание торфа произошли в Бучанском и Вышгородском районах", - отметили в КГГА в Telegram.
Детали
Тем временем ГУ ГСЧС в Киевской области призвало граждан сохранять спокойствие. "Ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируема! Нет причин для паники, ведь сейчас это сезонное явление! В случае обнаружения очагов возгорания звоните в Службу спасения 101!" - отметили в управлении ГСЧС в Telegram.
По данным ГСЧС Киевской области, по состоянию на 12:00 продолжается ликвидация торфяных пожаров:
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- Вышгородский район, село Сосновка, площадь горения 2,75 га.
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- Бучанский район, село Михайловская-Рубежовка, площадь горения 0,02 га.
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- село Стоянка, пойма реки Ирпень, площадь горения 0,7 га.
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- село Здвижовка, пойма реки Здвиж, площадь горения 0,2 га, отдельными очагами.
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- село Шибеное, пойма реки Здвиж, площадь горения 0,3 га, отдельными очагами.
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Дополнение
Ранее в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа.