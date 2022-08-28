В Киевской области произошло возгорание торфа. Горожан просят закрыть окна
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram, передает УНН.
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"В Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице", - сообщили в КГГА.
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На месте работает бригада ГУ ГСЧС Украины.
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Согласно данным ресурса мониторинга качества воздуха IQ Air, концентрация легких частиц пыли в воздухе в Киеве сейчас в 7,4 раза выше рекомендованного ВОЗ среднего значения.