В Киевской области произошло возгорание торфа. Горожан просят закрыть окна

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"В Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице", - сообщили в КГГА.

Детали

На месте работает бригада ГУ ГСЧС Украины.

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Согласно данным ресурса мониторинга качества воздуха IQ Air, концентрация легких частиц пыли в воздухе в Киеве сейчас в 7,4 раза выше рекомендованного ВОЗ среднего значения.