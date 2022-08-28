У Київській області сталося загоряння торфу. Містян просять зачинити вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Київській області сталося загоряння торфу. Киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. Про це йдеться в повідомленні КМДА в Telegram, передає УНН.
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"У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці", - повідомили в КМДА.
Деталі
На місці працює бригада ГУ ДСНС України.
Додамо
Згідно даних ресурсу моніторингу якості повітря IQ Air, концентрація легких частинок пилу в повітрі в Києві зараз у 7,4 рази вища за рекомендоване ВООЗ середнього значення.