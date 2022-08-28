У Київській області сталося загоряння торфу. Містян просять зачинити вікна

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"У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці", - повідомили в КМДА.

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На місці працює бригада ГУ ДСНС України.

Додамо

Згідно даних ресурсу моніторингу якості повітря IQ Air, концентрація легких частинок пилу в повітрі в Києві зараз у 7,4 рази вища за рекомендоване ВООЗ середнього значення.