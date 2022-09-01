Під Києвом горять торфовища: киян просять зачиняти вікна

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"У Київській області гасять торф’яні пожежі: киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. Загоряння торфу сталися у Бучанському та Вишгородському районах", - зазначили у КМДА у Telegram.

Деталі

Тим часом ГУ ДСНС у Київській області закликало громадян зберігати спокій. "Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована! Немає причин для паніки адже зараз це сезонне явище! У разі виявлення осередків загорання телефонуйте до Служби порятунку 101!" - зауважили в управлінні ДСНС у Telegram.

За даними ДСНС Київщини, станом на 12:00 продовжується ліквідація торф’яних пожеж:



Вишгородський район, село Соснівка, площа горіння 2,75 га.



Бучанський район, село Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га.



село Стоянка, пойма річки Ірпінь, площа горіння 0,7 га.



село Здвижівка, пойма річки Здвиж площа, горіння 0,2 га, окремими осередками.



село Шибене, пойма річки Здвиж, площа горіння 0,3 га, окремими осередком.



Доповнення

Раніше у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу.