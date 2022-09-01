Під Києвом горять торфовища: киян просять зачиняти вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Під Києвом триває ліквідація загорянь торфовищ. ДСНС Київщини зазначає, що явище сезонне і хвилюватися немає причин. Тим часом КМДА закликає жителів столиці обмежити перебування на вулиці та зачиняти вікна, пише УНН.
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"У Київській області гасять торф’яні пожежі: киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. Загоряння торфу сталися у Бучанському та Вишгородському районах", - зазначили у КМДА у Telegram.
Деталі
Тим часом ГУ ДСНС у Київській області закликало громадян зберігати спокій. "Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована! Немає причин для паніки адже зараз це сезонне явище! У разі виявлення осередків загорання телефонуйте до Служби порятунку 101!" - зауважили в управлінні ДСНС у Telegram.
За даними ДСНС Київщини, станом на 12:00 продовжується ліквідація торф’яних пожеж:
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- Вишгородський район, село Соснівка, площа горіння 2,75 га.
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- Бучанський район, село Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га.
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- село Стоянка, пойма річки Ірпінь, площа горіння 0,7 га.
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- село Здвижівка, пойма річки Здвиж площа, горіння 0,2 га, окремими осередками.
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- село Шибене, пойма річки Здвиж, площа горіння 0,3 га, окремими осередком.
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Доповнення
Раніше у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу.