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Под Киевом мужчина из ружья выстрелил у знакомого и убежал в лес

Под Киевом мужчина из ружья выстрелил у знакомого и убежал в лес

Киев  •  УНН

 • 13313 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Правоохранители задержали под Киевом мужчину, который в воскресенье выстрелил из ружья в другого человека и скрылся в лес. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, передает УНН.

Так, в селе Мощун Киево-Святошинского района на 102 поступило сообщение от дежурного врача скорой об оказании помощи человеку с огнестрельным ранением живота.

На место происшествия выехали следователи, которые установили, что вечером местный 55-летний житель на почве неприязненных отношений хотел лишить жизни другого человека и выстрелил из гладкоствольного ружья в живот последнему, после чего скрылся в направлении леса.

Сейчас 49-летний пострадавший находится в реанимационном отделении, отмечают в полиции.

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли три гильзы от гладкоствольного ружья.

В настоящее время место нахождения охотничьего ружья, из которого был произведен выстрел, устанавливается.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15, ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Днепре мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки.

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