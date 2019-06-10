Под Киевом мужчина из ружья выстрелил у знакомого и убежал в лес
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Правоохранители задержали под Киевом мужчину, который в воскресенье выстрелил из ружья в другого человека и скрылся в лес. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, передает УНН.
Так, в селе Мощун Киево-Святошинского района на 102 поступило сообщение от дежурного врача скорой об оказании помощи человеку с огнестрельным ранением живота.
На место происшествия выехали следователи, которые установили, что вечером местный 55-летний житель на почве неприязненных отношений хотел лишить жизни другого человека и выстрелил из гладкоствольного ружья в живот последнему, после чего скрылся в направлении леса.
Сейчас 49-летний пострадавший находится в реанимационном отделении, отмечают в полиции.
Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли три гильзы от гладкоствольного ружья.
В настоящее время место нахождения охотничьего ружья, из которого был произведен выстрел, устанавливается.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15, ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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