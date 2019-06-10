Під Києвом чоловік з рушниці поцілив у знайомого і втік в ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Правоохоронці затримали під Києвом чоловіка, який у неділю поцілив з рушниці іншу людину та втік в ліс. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області, передає УНН.
Так, у селі Мощун Києво-Святошинського району на 102 надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої про надання допомоги чоловікові з вогнепальним пораненням живота.
На місце події виїхали слідчі, які встановили, що ввечері місцевий 55-річний житель на грунті неприязних відносин хотів позбавити життя іншого чоловіка і здійснив постріл з гладкоствольної рушниці в живіт останньому, після чого втік в напрямку лісу.
Наразі 49-річний потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні, зазначають у поліції.
Під час огляду місця події слідчі виявили і вилучили три гільзи від гладкоствольної рушниці.
На даний час місце знаходження мисливської рушниці, з якої було здійснено постріл, встановлюється.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 2. ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки.