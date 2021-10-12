Под Киевом мужчина в камуфляже открыл стрельбу по супругам, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В селе Софиевская Борщаговка неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении мужчины, который вместе с женой садился в машину. Мужчину ранено в ногу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.
Цитата
"Около 7:45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчину ранено в ногу, повреждено автомобиль", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.
Дополнение
В Полтаве мужчина устроил стрельбу, по которой ранил прохожего, и украл 25-летнюю девушку.