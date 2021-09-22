Стрілянина у Полтаві: чоловік викрав жінку та поранив перехожого

Деталі

Зазначається, що інцидент стався у Полтаві на вул. Симона Петлюри. Невідомий біля зупинки громадського транспорту влаштував стрілянину та змусив дівчину сісти в його автомобіль. Внаслідок травми, перехожий через стрілянину отримав травми, його госпіталізували.

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“Автомобіль, на якому фігурант, 1987 року народження, зник з місця події, встановили та затримали у Кременчуці працівники батальйону поліції особливого призначення спільно з оперативниками та слідчими. У салоні автомобіля, крім правопорушника, перебувала жінка, 1996 року народження. Ймовірно саме цю жінку він змусив сісти в транспортний засіб у Полтаві”, - йдеться в повідомленні поліції.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). У випадку підтвердження звинувачень, чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо

Сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.

Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра. За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху, а от його водій отримав поранення і був госпіталізований до "Феофанії".