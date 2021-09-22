Стрельба в Полтаве: мужчина похитил женщину и ранил прохожего
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Полтаве мужчина устроил стрельбу - ранил прохожего, и украл 25-летнюю девушку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Полтавской области.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел в Полтаве на ул. Симона Петлюры. Неизвестный возле остановки общественного транспорта устроил стрельбу и заставил девушку сесть в его автомобиль. Прохожий из-за стрельбы получил травмы и был госпитализирован.
Цитата
"Автомобиль, на котором фигурант, 1987 года рождения, скрылся с места происшествия, установили и задержали в Кременчуге работники батальона полиции особого назначения совместно с оперативниками и следователями. В салоне автомобиля, кроме правонарушителя, находилась женщина, 1996 года рождения. Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве", - говорится в сообщении полиции.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). В случае подтверждения обвинений, мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним
Сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира. По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения, а вот его водитель получил ранения и был госпитализирован в "Феофании".