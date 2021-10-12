Під Києвом чоловік у камуфляжі відкрив стрілянину по подружжю, є поранений

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У селі Софіївська Борщагівка невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку чоловіка, який разом із дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.

Цитата

“Близько 7:45 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та усі обставини стрільби.

Доповнення

У Полтаві чоловік влаштував стрілянину, через яку поранив перехожого, та вкрав 25-річну дівчину.

Українські Національні Новини

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