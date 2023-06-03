Под Киевом 19-летняя девушка попала под поезд и погибла

Детали

По данным правоохранителей, в 18:45 поступило сообщение от медицинских работников о несчастном случае.

Правоохранители установили, что электропоезд двигался в сторону Броваров, как неожиданно на пути вышла 19-летняя девушка. Машинист применил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не удалось. Последняя от телесных повреждений погибла на месте.

На месте работает полиция.

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