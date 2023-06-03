Под Киевом 19-летняя девушка попала под поезд и погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Броварах под Киевом девушка попала под поезд и погибла, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
По данным правоохранителей, в 18:45 поступило сообщение от медицинских работников о несчастном случае.
Правоохранители установили, что электропоезд двигался в сторону Броваров, как неожиданно на пути вышла 19-летняя девушка. Машинист применил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не удалось. Последняя от телесных повреждений погибла на месте.
На месте работает полиция.
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