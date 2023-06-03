Під Києвом 19-річна дівчина потрапила під поїзд і загинула

Деталі

За даними правоохоронців, о 18:45 надійшло повідомлення від медичних працівників про нещасний випадок.

Правоохоронці встановили, що електропотяг рухався в бік Броварів, як зненацька на колії вийшла 19-річна дівчина. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте вчасно зупинитися не вдалося. Остання від тілесних ушкоджень загинула на місці.

На місці працює поліція.

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