На Київщині швидкісний потяг збив чоловіка

Деталі

Трагічна подія сталася у селищі Тарасівка Київської області. Швидкісний потяг збив чоловіка, як повідомляють 1986 року народження.

Як кажуть свідки, він переходив колії після забороненого сигналу семофору. Варто зазначити, що на момент руху чоловік знаходився у навушниках, тому звуку потягу не чув. Машиніст в останній момент побачив чоловіка та застосував екстренне гальмування, але це не допомогло. Після зіткнення чоловіка протягнуло ще метрів 50 прямо до перону. Вижити у чоловіка шансів не було, його тіло збирали по шматкам. На колії досі лежать частини внутрішніх органів та кістки.

Після інциденту рух потягів в обидві сторони було призупинено щонайменше на дві години. Місцеві кажуть, що такі трагедії на даному переїзді трапляються доволі часто, приблизно 2-3 рази на місяць. Але місцевій владі на це байдуже.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

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