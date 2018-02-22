Педофил под Харьковом похитил 9-летнего мальчика

Как отметил руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, 45-летнего злоумышленника задержали “на горячем” вчера, 21 февраля.

“Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию”, – рассказал Песоцкий.

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В прокуратуре сообщили, что злоумышленником оказался человек, который уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 года вернулся из мест лишения свободы.

“Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст. 146 УК Украины и избрания меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Сейчас следователи проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям”, – говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд арестовал сотрудника СБУ Житомирской области по обвинению в педофилии.