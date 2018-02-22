Педофіл під Харковом викрав 9-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Харківській області затримано раніше судимого чоловіка, який підозрюється у викраденні 9-річної дитини. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.
Як зазначив керівник місцевої прокуратури Володимир Пісоцький, 45-річного зловмисника затримали “на гарячому” учора, 21 лютого.
“Увечері в одному з сіл району невідомий чоловік схопив на дитячому майданчику учня 4 класу місцевої сільської школи, натягнув на голову шапку, закрив рота, щоб не кричав, і став тягнути. На щастя, батько 9-річного хлопчика побачив, як його сина волочать подалі від дитячого майданчику. Він відразу кинувся на допомогу. Визволив сина, затримав кривдника і викликав правоохоронців”, – розповів Пісоцький.
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В прокуратурі повідомили, що зловмисником виявився чоловік, який уже був засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті щодо малолітніх і в жовтні 2017 року повернувся з місць позбавлення волі.
“Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.2 ст. 146 КК України та обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.
Наразі слідчі перевіряють причетність зловмисника до аналогічних злочинів”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за рішенням Печерського районного суду було заарештовано співробітника СБУ Житомирської області за звинуваченнями у педофілії.