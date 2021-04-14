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Под Днепром у железнодорожных путей нашли младенца в полиэтиленовом пакете

Под Днепром у железнодорожных путей нашли младенца в полиэтиленовом пакете

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Каменском Днепропетровской области в кустах возле железной дороги обнаружили младенца. Ребенок был замотан в целлофановый пакет. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата

"Сообщение о младенце, который лежит в кустах поступило в полицию 13 апреля, около 20:00 часов. Женщина рассказала, что во время прогулки ее собака неожиданно побежала к кустам, где она и увидела младенца. О своей находке женщина сообщила полицейским", - говорится в сообщении.

Детали

Для проверки информации на место происшествия выехали полицейские Каменского районного управления полиции. По прибытию на место происшествия правоохранители увидели на земле полиэтиленовый пакет, в котором в грязных пеленках находился младенец.

Правоохранители доставили ребенка в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик, примерный его возраст несколько часов. Мальчика обнаружили с переохлаждением тела, но ребенок жив. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Состояние мальчика оценивают как стабильное.

Правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить свидетелей происшествия и найти мать ребенка.

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