Під Дніпром біля залізничних колій знайшли немовля в поліетиленовому пакеті

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Кам'янському Дніпропетровської області в кущах поблизу залізної дороги виявили немовля. Дитина була замотана у целофановий пакет. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Цитата

"Повідомлення про немовля, яке лежить у кущах надійшло до поліції 13 квітня, близько 20:00 години. Жінка розповіла, що під час прогулянки її собака несподівано побігла до кущів, де вона і побачила немовля. Про свою знахідку жінка сповістила поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Для перевірки інформації на місце події виїхали поліцейські Кам’янського районного управління поліції. По прибуттю на місце події правоохоронці побачили на землі поліетиленовий пакет, в якому у брудних пелюшках знаходилось немовля.
Правоохоронці доставили дитину до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Медики оглянули немовля та повідомили, що це хлопчик, приблизний його вік декілька годин. Хлопчика виявили з переохолодженням тіла, але дитина жива. Наразі йому надають медичну допомогу. Стан хлопчика оцінюють, як стабільний.
Правоохоронці проводять всі необхідні заходи, щоб встановити свідків події та знайти матір дитини.

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