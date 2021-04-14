Під Дніпром біля залізничних колій знайшли немовля в поліетиленовому пакеті

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"Повідомлення про немовля, яке лежить у кущах надійшло до поліції 13 квітня, близько 20:00 години. Жінка розповіла, що під час прогулянки її собака несподівано побігла до кущів, де вона і побачила немовля. Про свою знахідку жінка сповістила поліцейських", - йдеться у повідомленні.

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Для перевірки інформації на місце події виїхали поліцейські Кам’янського районного управління поліції. По прибуттю на місце події правоохоронці побачили на землі поліетиленовий пакет, в якому у брудних пелюшках знаходилось немовля.

Правоохоронці доставили дитину до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Медики оглянули немовля та повідомили, що це хлопчик, приблизний його вік декілька годин. Хлопчика виявили з переохолодженням тіла, але дитина жива. Наразі йому надають медичну допомогу. Стан хлопчика оцінюють, як стабільний.

Правоохоронці проводять всі необхідні заходи, щоб встановити свідків події та знайти матір дитини.

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