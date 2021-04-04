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На Харківщині жінка народила мертву дитину та майже півроку зберігала її тіло в сараї

На Харківщині жінка народила мертву дитину та майже півроку зберігала її тіло в сараї

Київ • УНН

 • 16518 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Харківщині правоохоронці розслідують обставини смерті немовля. За попередніми даними, жителька селища Коротич народила мертву дитину та майже півроку зберігала її тіло в сараї. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Цитата: 

"3 квітня о 17:11 до оператора служби "102" зателефонував 44-річний мешканець селища Коротич Харківської області в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив про те, що 2 квітня його співмешканка нібито на городі власного домоволодіння поховала свою дитину", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Під час виїзду на місце поліцейські встановили, що 34-річна громадянка у жовтні 2020 року народила за місцем мешкання мертву дівчинку та після пологів заховала її тіло в сараї на подвір'ї домоволодіння. Співмешканцю, який тоді перебував на заробітках у Києві, жінка розповіла, що залишила новонароджену дитину в лікарні.

2 квітня між співмешканцями, які знаходились в стані алкогольного сп’яніння, стався конфлікт, під час якого жінка повідомила, що дитина померла та віддала чоловіку пакунок з нібито тілом дитини. Того ж дня близько 10:30 заявник власноруч на городі на території домоволодіння поховав тіло маля.

В ході огляду подвір'я домоволодіння та розкопок працівники поліції виявили тіло новонародженої дитини у стані гнилісних змін.

Відомо, що жінка під час вагітності на обліку у лікаря-гінеколога не перебувала, про пологи та смерть дитини нікому не повідомляла. Має на вихованні ще двох малолітніх дітей.

Тіло немовля направлено до моргу.

Правоохоронці зазначили, що слідчими відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі. На даний час усі обставини події з'ясовуються.

Доповнення 

У Харківській області жінка народила немовля у покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула у яму.

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