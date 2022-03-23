Во время войны водителям легковых автомобилей разрешили ездить на грузовиках
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабинет министров Украины постановил, что водители категории В могут садиться за руль грузовых автомобилей в период военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление от 22 марта № 348.
Детали
Кабмин постановил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие удостоверение водителя категории В.
Справочно
Категория B - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 килограммов, а количество сидячих мест, кроме сиденья водителя, - восьми, право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, которые достигли восемнадцатилетнего возраста.
Дополнение
Кабинет министров Украины принял решение об упрощении правил ввоза гуманитарной помощи из-за границы.