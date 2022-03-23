Во время войны водителям легковых автомобилей разрешили ездить на грузовиках

Детали

Кабмин постановил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие удостоверение водителя категории В.

Справочно

Категория B - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 килограммов, а количество сидячих мест, кроме сиденья водителя, - восьми, право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, которые достигли восемнадцатилетнего возраста.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение об упрощении правил ввоза гуманитарной помощи из-за границы.



