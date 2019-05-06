Во время выступления Порошенко военнослужащая потеряла сознание
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В прифронтовой Авдеевке во время выступления действующего Президента Украины Петра Порошенко перед бойцами ООС потеряла сознание военнослужащая, передает УНН.
Во время выступления действующего Президента Украины Петра Порошенко по случаю празднования Дня украинского пехоты, военнослужащая потеряла сознание. Порошенко прервал выступление и помог другим военнослужащим отнести ее с плаца.
"И так бывает", - прокомментировал Порошенко и продолжил выступление.
Напомним, сегодня, 6 мая, в Украине впервые отмечают День пехоты.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн - до 17 тысяч.