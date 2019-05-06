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22 березня, 17:51 • 72012 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 116140 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 101611 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 101602 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 82570 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101037 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150856 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167792 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154706 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Сьогодні в Україні вперше відзначають День піхоти

Сьогодні в Україні вперше відзначають День піхоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні, 6 травня,  в Україні вперше відзначають День піхоти, повідомляє УНН.

19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій президент України Петро Порошенко постановив установити в Україні День піхоти, який відзначатимуть щороку 6 травня.

Нагадаємо, в Україні буде відзначатися День піхоти щороку 6 травня.

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