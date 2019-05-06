Сьогодні в Україні вперше відзначають День піхоти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні, 6 травня, в Україні вперше відзначають День піхоти, повідомляє УНН.
19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій президент України Петро Порошенко постановив установити в Україні День піхоти, який відзначатимуть щороку 6 травня.
Нагадаємо, в Україні буде відзначатися День піхоти щороку 6 травня.