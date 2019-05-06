Сегодня в Украине впервые отмечают День пехоты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня, 6 мая, в Украине впервые отмечают День пехоты, сообщает УНН.
19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начала современных военных традиций президент Украины Петр Порошенко постановил установить в Украине День пехоты, который будут отмечать ежегодно 6 мая.
Напомним, в Украине будет отмечаться День пехоты ежегодно 6 мая.