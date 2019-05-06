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Під час виступу Порошенка військовослужбовець втратила свідомість

Під час виступу Порошенка військовослужбовець втратила свідомість

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У прифронтовій Авдіївці під час виступу чинного Президента України Петра Порошенка перед бійцями ООС знепритомніла військовослужбовець, передає УНН.

Під час виступу чинного Президента України Петра Порошенка з нагоди святкування Дня української піхоти, військовослужбовець втратила свідомість. Порошенко прервав виступ та допоміг іншим військовослужбовцям віднести її з плацу.

“І так буває”, — прокоментував Порошенко та продовжив виступ.

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, в Україні вперше відзначають День піхоти.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тис. грн — до 17 тисяч.

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