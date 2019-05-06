Військовим піднімуть доплати за перебування на першій лінії до 17 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тис. грн – до 17 тисяч. Про це повідомив Глава держави у мікроблозі на Twitter, передає УНН.
"Дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тис. грн – до 17 тисяч. Таким чином ми виходимо на суму, яка перевищує 27 тис. грн як ми і наголошували, український воїн отримуватиме майже 1 000 грн на день", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо присвоєння почесних найменувань трьом бригадам ЗСУ.