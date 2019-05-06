Военным поднимут доплаты за пребывание на первой линии до 17 тыс. грн

"Дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн - до 17 тыс. Таким образом мы выходим на сумму, превышающую 27 тыс. грн как мы и говорили, украинский воин должен получать почти 1000 грн в день", - говорится в сообщении.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении почетных наименований трем бригадам ВСУ.