Во время выступления Порошенко стало плохо солдату почетного караула
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Во время выступления Президента Петра Порошенко на торжествах по случаю четвёртой годовщины Национальной гвардии Украины стало плохо солдату почетного караула, передает корреспондент УНН.
Так, солдату, который позади Порошенко держал флаг, вероятно, стало плохо, он не удержался на ногах. К нему подбежали военные и под руки увели с места происшествия. Вместо него флаг начал держать другой человек.
Напомним, в Ровенской за спиной Президента упала сосулька. Отметим, что сосулька не помешала выступлению Порошенко. В результате происшествия никто не пострадал.