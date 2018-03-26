Во время выступления Порошенко стало плохо солдату почетного караула

Так, солдату, который позади Порошенко держал флаг, вероятно, стало плохо, он не удержался на ногах. К нему подбежали военные и под руки увели с места происшествия. Вместо него флаг начал держать другой человек.

Напомним, в Ровенской за спиной Президента упала сосулька. Отметим, что сосулька не помешала выступлению Порошенко. В результате происшествия никто не пострадал.