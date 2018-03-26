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Під час виступу Порошенка стало зле солдату почесної варти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Під час виступу Президента Петра Порошенка на урочистостях з нагоди 4-ої річниці Національної гвардії України стало зле солдату почесної варти, передає кореспондент УНН.

Так, солдату, який позаду Порошенка тримав прапор, ймовірно, стало зле, він не втримався на ногах. До нього підбігли військові і під руки відвели з місця події. Замість нього прапор почав тримати інший чоловік.

Нагадаємо, на Рівненщині за спиною Президента впала бурулька. Зазначимо, що бурулька не зашкодила виступу Порошенка. В результаті події ніхто не постраждав.

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