При взрыве в колледже в оккупированной Керчи погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. При взрыве в колледже в оккупированной Керчи погибли 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на так званый республиканский Центр медицины катастроф, передает УНН.
“Десять человек погибли при взрыве в колледже в Крыму”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации очевидцев, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу. Как сообщили в Центре медицины катастроф, госпитализированы более 20 человек.
Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.
В России заявили, что в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму есть погибшие, после взрыва в приемное отделение больницы поступили 18 человек. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.