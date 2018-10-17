При взрыве в колледже в оккупированной Керчи погибли 10 человек

“Десять человек погибли при взрыве в колледже в Крыму”, — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации очевидцев, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу. Как сообщили в Центре медицины катастроф, госпитализированы более 20 человек.

Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.

В России заявили, что в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму есть погибшие, после взрыва в приемное отделение больницы поступили 18 человек. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.