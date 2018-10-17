Під час вибуху в коледжі в окупованій Керчі загинули 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Під час вибуху в коледжі в окупованій Керчі загинули 10 осіб. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на так званий республіканський Центр медицини катастроф, передає УНН.
"Десять людей загинули під час вибуху в коледжі в Криму", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією очевидців, значна кількість машин реанімації вже прибули з коледжу в міську лікарню. Як повідомили в Центрі медицини катастроф, госпіталізовано понад 20 осіб.
Нагадаємо, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.
У Росії заявили, що в результаті вибуху в політехнічному коледжі в Керчі в окупованому Криму є загиблі, після вибуху в приймальне відділення лікарні поступили 18 осіб. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.