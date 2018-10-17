У РФ заявили про загиблих і 18 доставлених до лікарні через вибух у Керчі

У російських правоохоронних органах, як зазначено, підтвердили, що "у результаті вибуху є загиблі і багато постраждалих".

"За попередніми даними, в одному з приміщень стався вибух і кілька хлопків. Точна кількість загиблих встановлюється, постраждалих багато", - сказало джерело.

"За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон", - сказало джерело в російських правоохоронних органах.

На місці працюють бригади швидкої допомоги, поліція, рятувальники і пожежники.

Очевидці повідомляють, що величезна кількість машин з мигалками слідує у бік коледжу. Крім того, значна кількість машин реанімації вже прибула з коледжу у міську лікарню.

За даними служби швидкої допомоги, у результаті вибуху постраждали близько 10 осіб.

"За попередніми даними, постраждалих близько 10 осіб, евакуйовано 20", - сказав співрозмовник.

"У лікарню доставили 18 осіб, лікарі очікують надходження ще близько 50 постраждалих", - зазначило видання.

Нагадаємо, у Керчі в окупованому Криму повідомляють про вибух у політехнічному коледжі.