У РФ заявили про загиблих і 18 доставлених до лікарні через вибух у Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Росії заявили, що у результаті вибуху у політехнічному коледжі у Керчі в окупованому Криму є загиблі, після вибуху у приймальне відділення лікарні поступили 18 осіб. Про це з посиланням на джерело в російських екстрених службах повідомляє ТАСС, передає УНН.
У російських правоохоронних органах, як зазначено, підтвердили, що "у результаті вибуху є загиблі і багато постраждалих".
"За попередніми даними, в одному з приміщень стався вибух і кілька хлопків. Точна кількість загиблих встановлюється, постраждалих багато", - сказало джерело.
"За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон", - сказало джерело в російських правоохоронних органах.
На місці працюють бригади швидкої допомоги, поліція, рятувальники і пожежники.
Очевидці повідомляють, що величезна кількість машин з мигалками слідує у бік коледжу. Крім того, значна кількість машин реанімації вже прибула з коледжу у міську лікарню.
За даними служби швидкої допомоги, у результаті вибуху постраждали близько 10 осіб.
"За попередніми даними, постраждалих близько 10 осіб, евакуйовано 20", - сказав співрозмовник.
"У лікарню доставили 18 осіб, лікарі очікують надходження ще близько 50 постраждалих", - зазначило видання.
Нагадаємо, у Керчі в окупованому Криму повідомляють про вибух у політехнічному коледжі.