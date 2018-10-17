В РФ заявили о погибших и 18 доставленных в больницу из-за взрыва в Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В России заявили, что в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму есть погибшие, после взрыва в приемное отделение больницы поступили 18 человек. Об этом со ссылкой на источник в российских экстренных службах сообщает ТАСС, передает УНН.
В российских правоохранительных органах, как указано, подтвердили, что "в результате взрыва есть погибшие и много пострадавших".
"По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много", - сказал источник.
"По предварительной информации, взорвался газовый баллон", - сказал источник в российских правоохранительных органах.
На месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.
Очевидцы сообщают, что огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.
По данным службы скорой помощи, в результате взрыва пострадали около 10 человек.
"По предварительным данным, пострадавших около 10 человек, эвакуированы 20", - сказал собеседник.
"В больницу доставили 18 человек, врачи ожидают поступления еще около 50 пострадавших", - отметило издание.
Напомним, в Керчи в оккупированном Крыму сообщают о взрыве в политехническом колледже.