При взрыве машины в сирийском Африне погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Автомобиль взорвался на продуктовом рынке на северо-западе сирийского города Африн. В результате погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей и источники, передает УНН.
Город располагается недалеко от границы с Турцией. Агентство отмечает, что за несколько дней похожи взрывы происходили в оживленных районах городов Азазе, Рае и Эль-Баб, также расположенных рядом с сирийско-турецкой границей. По данным Associated Press, в результате взрыва погибли восемь человек и еще 20 получили ранения.
Как отмечал УНН, в Сирии сообщили о гибели 17 мирных жителей во время авиаудара коалиции. По данным, удар был нанесен по населенному пункту Бу-Хатер возглавляемой США международной коалицией в рамках борьбы с террористической организацией “Исламское государство”.