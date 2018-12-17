При взрыве машины в сирийском Африне погибли девять человек

Город располагается недалеко от границы с Турцией. Агентство отмечает, что за несколько дней похожи взрывы происходили в оживленных районах городов Азазе, Рае и Эль-Баб, также расположенных рядом с сирийско-турецкой границей. По данным Associated Press, в результате взрыва погибли восемь человек и еще 20 получили ранения.

Как отмечал УНН, в Сирии сообщили о гибели 17 мирных жителей во время авиаудара коалиции. По данным, удар был нанесен по населенному пункту Бу-Хатер возглавляемой США международной коалицией в рамках борьбы с террористической организацией “Исламское государство”.