Під час вибуху машини в сирійському Афріні загинули дев'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Автомобіль вибухнув на продуктовому ринку на північному заході сирійського міста Афрін. В результаті загинули щонайменше дев’ять осіб, повідомляє Reuters з посиланням на свідків і джерела, передає УНН.
Місто розташовується недалеко від кордону з Туреччиною. Агентство відзначає, що за декілька днів схожі вибухи відбувалися в жвавих районах міст Азазе, Рае і Ель-Баб, також розташованих поруч з сирійсько-турецькому кордоном. За даними Associated Press, в результаті вибуху загинули вісім осіб і ще 20 отримали поранення.
Як зазначав УНН, у Сирії повідомили про загибель 17 мирних жителів під час авіаудару коаліції. За даними, удар був нанесений по населеному пункту Бу-Хатер очолюваною США міжнародною коаліцією в рамках боротьби з терористичною організацією “Ісламська держава”.