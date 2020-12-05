Во время столкновений в Одесской ОГА пострадали нардеп и полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В пятницу во время сессии Одесского областного совета результате потасовки травмы получила народный депутат Украины и правоохранитель. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.
О травмирования депутата в полицию сообщили врачи, которые в помещении облсовета оказали женщине медицинскую помощь. Нардеп обратилась к ним с ушибом плеча. По ее словам, телесные повреждения она получила от полицейского во время потасовки, возникшей во время сессии облсовета между депутатами и для прекращения которой в ОГА прибыли правоохранители. Сама депутат в полицию не обращалась.
“По данному сообщению будет назначено служебное расследование. Если будет установлена причастность полицейского к травмированию народной избранницы, к последнему будут приняты самые строгие меры”, — отметил начальник полиции региона Олег Бех.
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Также установлено, что во время локализации конфликта телесные повреждения получил один из правоохранителей. Его со ссадинами и ушибами руки каретой скорой помощи доставили в больницу.
Лица, которые нанесли полицейскому телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей, устанавливаются.
“По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Одессе группа депутатов трех политических сил во время первого заседания облсовета заблокировала трибуну из-за того, что территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала девять представителей партии “За майбутнє”.