Бились і ламали столи: після протистоянь в Одеській облраді нардепу знадобилась меддопомога
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одеській облраді протистояння не вщухають - штовханина переросла у бійку після якої медична допомога знадобилась нардепу Тетяні Плачковій, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "УСИ".
Як зазначено у дописі, штовханина у залі переросла у масову бійку.
"Хтось заліз на столи і зламав їх. Після зіткнень медична допомога була потрібна нардепу Тетяні Плачковій", - йдеться у повідомленні.
Частина депутатів заявляє, що продовжить блокувати трибуну до тих пір, поки не зареєструють всіх депутатів.
УНН наразі намагається з'ясувати подробиці щодо інциденту у правоохоронців.
Раніше в Одесі група депутатів трьох політичних сил заблокували трибуну облради через те, що територіальна виборча комісія не зареєструвала дев’ятьох представників партії “За майбутнє”.