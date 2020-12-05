Під час сутичок в Одеській ОДА постраждали нардеп та поліцейський

Про травмування депутатки у поліцію повідомили лікарі, які у приміщенні облради надали жінці медичну допомогу. Нардеп звернулася до них із забоєм плеча. З її слів, тілесні ушкодження вона отримала від поліцейського під час штовханини, яка виникла під час сесії облради між депутатами та для припинення якої до ОДА прибули правоохоронці. Сама депутатка до поліції не зверталася.

“За вказаним повідомленням буде призначене службове розслідування. Якщо буде встановлена причетність правоохоронця до травмування народної обраниці, до останнього будуть вжиті найсуворіші заходи”, — зазначив начальник поліції регіону Олег Бех.

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Також встановлено, що під час локалізації конфлікту тілесні ушкодження отримав один з правоохоронців. Його з саднами та забоями руки каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні.

Особи, які спричинили правоохоронцю тілесні ушкодження під час виконання ним службових обов’язків, наразі встановлюються.

“За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України”, — додали в поліції.

Як повідомляв УНН, в Одесі група депутатів трьох політичних сил під час першого засідання облради заблокувала трибуну через те, що територіальна виборча комісія не зареєструвала дев’ятьох представників партії “За майбутнє”.