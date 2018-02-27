Во время столкновения под ВР вероятно пострадал правоохранитель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Во время беспорядков под зданием Верховной Рады во вторник, вероятно, пострадал сотрудник правоохранительных органов. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель полиции на месте происшествия.
"По нашей информации, одному из правоохранителей в голову попал камень. Сейчас на месте происшествия находятся два автомобиля скорой помощи, где врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим правоохранителям", - сказал кореспонденту УНН представитель полиции.
Добавим, что возле ВР на асфальте есть следы, похожие на пятна крови. Кроме того, на земле есть разбитые бутылки, вероятно, от коктейля Молотова.
Сейчас столкновение закончилось. Правоохранители отошли ближе к стенам ВР.
На месте работают следователи.
Напомним, во время столкновения под ВР митингующие бросили взрывные средства, есть задержанные.