Під час сутички під ВР ймовірно постраждав правоохоронець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Під час заворушень під будівлею Верховної Ради у вівторок, ймовірно, постраждав співробітник правоохоронних органів. Про це кореспонденту УНН повідомив представник поліції на місці події.
"За нашою інформацією, одному з правоохоронців у голову влучив камінь. Наразі на місці події перебувають два автомобілі швидкої допомоги, де лікарі надають медичну допомогу постраждалим правоохоронцям", - сказав кореспонденту УНН представник поліції.
Додамо, що біля ВР на асфальті є сліди, схожі на плями крові. Окрім того, на землі є розбиті пляшки, ймовірно, від коктейля Молотова.
Наразі сутичка закінчилася. Правоохоронці відійшли ближче до стін ВР.
На місці працюють слідчі.
Нагадаємо, під час сутички під ВР мітингувальники кинули вибухові засоби, є затримані.