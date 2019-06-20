Во время прямой линии с Путиным произошла DDos-атака в РФ заявили об "украинских хакерах"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке из-за рубежа. Об этом сообщили в ходе мероприятия, передает УНН со ссылкой на российские СМИ, ведущих трансляцию мероприятия.
Одновременно, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, атака была якобы была “проведена с территории Украины”. “DDos-атака, которая положила приложение „Москва — Путину“, была с Украины”, — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящий момент приложение работает в штатном режиме.
Представители компании “Ростелеком” уточнили, что на сall-центр были совершены две мощные атаки. Обе удалось отразить, и они не повлияли на работу прямой линии.
Стоит напомнить, что проблема освобождения украинских пленных, находящихся в заключении на территории России, должна “решаться в комплексе, с учетом решения судьбы россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины”. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста во время прямой линии.