Під час прямої лінії з Путіним сталася DDos-атака, у РФ заявили про "українських хакерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Call-центр прямої лінії з президентом Росії Володимиром Путіним зазнав масованої кібератаки з-за кордону. Про це повідомили в ході заходу, передає УНН з посиланням на російські ЗМІ, які ведуть трансляцію заходу.
Одночасно, за словами головного редактора RT Маргарити Сімоньян, атака була нібито “проведена з території України”. “DDos-атака, яка поклала додаток „Москва — Путіну“, була з України”, — йдеться в повідомленні. Уточнюється, що в даний момент додаток працює в штатному режимі.
Представники компанії “Ростелеком” уточнили, що на сall-центр були здійснені дві потужні атаки. Обидві вдалося відбити, і вони не вплинули на роботу прямої лінії.
Варто нагадати, що проблема звільнення українських полонених, які знаходяться в ув’язненні на території Росії, повинна “вирішуватися в комплексі, з урахуванням вирішення долі росіян, які перебувають в такому ж положенні на території України”. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання українського журналіста під час прямої лінії.