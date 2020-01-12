Во время пожара в лесополосе погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В воскресенье в 16:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Апостоловском районе за пределами села Нива Трудовая в лесополосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По вызову направлено дежурное отделение пятьдесят первой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в самовольно построенном временном сооружении.
Огнем уничтожено временную деревянную постройку на площади 36 кв. м.
Во время пожара погибла женщина, 1984 года рождения без постоянного места жительства и получил травмы человек, 1984 года рождения. Пострадавшего с предварительным диагнозом "термические ожоги рук 2-3 степени и спины 1-2 степени" работники скорой медицинской помощи госпитализировали в Криворожской городской больнице.
Пожар локализован в 17:41 и ликвидирован в 17:45.
К месту вызова привлечены 4 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в результате пожара в Днепре пострадали два человека.