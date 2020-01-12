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Під час пожежі у лісосмузі загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У неділю о 16:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в Апостолівському районі поза межами села Нива Трудова у лісосмузі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

За викликом направлено чергове відділення 51-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у самовільно збудованій тимчасовій споруді.

Вогнем знищено тимчасову дерев’яну споруду на площі 36 кв. м.

Під час пожежі загинула жінка, 1984 року народження без постійного місця мешкання та отримав травми чоловік, 1984 року народження. Постраждалого з попереднім діагнозом "термічні опіки рук 2-3 ступеня та спини 1-2 ступеня" працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до Криворізької міської лікарні.

Пожежу локалізовано о 17:41 та ліквідовано о 17:45.

До місця виклику залучено 4 людей особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у Дніпрі постраждали двоє осіб.

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