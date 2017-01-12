Во время пожара в Ровенской области погиб 91-летний мужчина
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня во время пожара в Ровенской области погиб 91-летний владелец дома. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС в Ровенской области, сообщает УНН.
Так, пожар произошел около двух часов. ночи в Костополе в жилом доме. Огнем уничтожена кровля и перекрытие дома. Владелец дома задохнулся угарным газом.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Напомним, как сообщал УНН, двое детей погибли во время пожара в Херсонской области.